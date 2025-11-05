Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Внутренняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 10:13
    Генпрокуратура проводит в Зангилане конференцию, посвященную 5-летию Победы

    Генеральная прокуратура проводит в Зангиланском конгресс-центре конференцию на тему "Пять лет Победы: Торжество государственности и права" по случаю пятой годовщины Победы.

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, в мероприятии принимают участие генеральный прокурор Кямран Алиев, специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, военный прокурор Бахруз Ахмедов, начальник Главного управления внутренней безопасности и расследований Министерства обороны, генерал-майор Азер Ибрагимов, депутаты Милли Меджлиса, руководители НПО, члены Коллегии адвокатов и представители общественности.

    Участники конференции сначала посетили бюст общенационального лидера Гейдара Алиева в селе Агалы и Аллею шехидов в Зангилане.

