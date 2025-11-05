Генпрокуратура проводит в Зангилане конференцию, посвященную 5-летию Победы

Генеральная прокуратура проводит в Зангиланском конгресс-центре конференцию на тему "Пять лет Победы: Торжество государственности и права" по случаю пятой годовщины Победы.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, в мероприятии принимают участие генеральный прокурор Кямран Алиев, специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, военный прокурор Бахруз Ахмедов, начальник Главного управления внутренней безопасности и расследований Министерства обороны, генерал-майор Азер Ибрагимов, депутаты Милли Меджлиса, руководители НПО, члены Коллегии адвокатов и представители общественности.

Участники конференции сначала посетили бюст общенационального лидера Гейдара Алиева в селе Агалы и Аллею шехидов в Зангилане.