    Генпрокуратура: Элтон Мамедов вернул в госбюджет 3 млн манатов

    Внутренняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 17:24
    Генпрокуратура: Элтон Мамедов вернул в госбюджет 3 млн манатов

    Экс-глава Управления делами НАНА Элтон Мамедов возместил в госбюджет 3 миллиона манатов необоснованно израсходованных бюджетных средств.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

    Ведомство официально опровергло заявления Элтона Мамедова, ныне занимающего пост начальника отдела социального обеспечения аппарата президиума НАНА. Ранее Мамедов заявил, что не вызывался на допрос в следственные органы, не нарушал закон и назвал появившиеся в прессе сведения ложными.

    Генпрокуратура подчеркивает, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статьям 179.4 (растрата в особо крупном размере) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР.

    Следствием были установлены подозрения в незаконном расходовании бюджетных средств НАНА на сумму 3 млн манатов.

    "Эти средства были полностью возмещены Элтоном Мамедовым в государственный бюджет. Он также был вызван в ведомство для дачи объяснений касательно его недостоверных заявлений в СМИ и действий, способных подорвать общественное доверие к расследованию. Ему было официально вынесено предупреждение и разъяснены нормы законодательства", - отметили в ведомстве.

    Лента новостей