Генпрокуратура: Элтон Мамедов вернул в госбюджет 3 млн манатов

Экс-глава Управления делами НАНА Элтон Мамедов возместил в госбюджет 3 миллиона манатов необоснованно израсходованных бюджетных средств.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

Ведомство официально опровергло заявления Элтона Мамедова, ныне занимающего пост начальника отдела социального обеспечения аппарата президиума НАНА. Ранее Мамедов заявил, что не вызывался на допрос в следственные органы, не нарушал закон и назвал появившиеся в прессе сведения ложными.

Генпрокуратура подчеркивает, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статьям 179.4 (растрата в особо крупном размере) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР.

Следствием были установлены подозрения в незаконном расходовании бюджетных средств НАНА на сумму 3 млн манатов.

"Эти средства были полностью возмещены Элтоном Мамедовым в государственный бюджет. Он также был вызван в ведомство для дачи объяснений касательно его недостоверных заявлений в СМИ и действий, способных подорвать общественное доверие к расследованию. Ему было официально вынесено предупреждение и разъяснены нормы законодательства", - отметили в ведомстве.