Генпрокуратура: Cреди наемников, воевавших на стороне Армении, были граждане России, Грузии и Ирана

"Среди наемников, воевавших на стороне Армении во Второй Карабахской войне, есть граждане России, Грузии и Ирана".

"Среди наемников, воевавших на стороне Армении во Второй Карабахской войне, есть граждане России, Грузии и Ирана".

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров, выступая на "круглом столе", посвященном второй годовщине террора, совершенного Арменией 11 октября 2020 года в Гяндже.

Он отметил, что в связи с тем, что во время Отечественной войны военные преступления совершались на территории Азербайджана, в отношении тех, кто это сделал, были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны, и виновные будут привлечены к ответственности.

Сафаров отметил, что выявлена часть наемников, воевавших на стороне Армении, в отношении них были возбуждены уголовные дела.