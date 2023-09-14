Генеральный прокурор Турции посетил Шушу и Физули

Находящаяся с визитом в Азербайджане турецкая делегация во главе с Генеральным прокурором Турции Бекиром Шахином посетила Шушу.

Находящаяся в Азербайджане делегация во главе с генеральным прокурором Турции Бекиром Шахином посетила Шушу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.

Участники поездки отмечали, что возможность посетить Шушу у них появилась после славной Победы, одержанной под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, и говорили о том, что испытывают чувства радости и гордости, находясь на исторической земле Азербайджана.

В ходе поездки гости посетили Джыдыр-дюзю, мечети Юхары Говхар Ага и Ашагы Говхар Ага, Шушинскую крепость, Гянджинские ворота и ряд других памятников истории и культуры. Они также стали свидетелями последствий вандализма, который совершался в годы оккупации, и ознакомились с масштабными строительно-восстановительными работами, которые ведутся в культурной столице страны.

Члены делегации побывали и в Физулинском районе. По их отзывам, работы по реконструкции края, осуществляемые в районе целенаправленные и масштабные проекты, возведенные в короткие сроки жилые массивы и другие объекты социального назначения произвели на них большое впечатление.

Гости также отметили важность тесного участия братской страны в строительно-восстановительных работах в регионе как продолжения духовной и политической поддержки, которую Турция оказывала во время Отечественной войны.

Официальный визит в Азербайджан делегации Турции во главе с генеральным прокурором Бекиром Шахином продолжается.