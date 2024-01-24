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Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Дорожная полиция обратилась к участникам движения По данным Национальной службы гидрометеорологии, из-за неблагоприятных погодных условий, которые в настоящее время господствуют на территории республики, в большинстве регионов дальность видимости ограничена до 200-500 метров.
Внутренняя политика
24 января 2024 г. 21:01
Дорожная полиция обратилась к участникам движения

По данным Национальной службы гидрометеорологии, из-за неблагоприятных погодных условий, которые в настоящее время господствует на территории республики, в большинстве регионов дальность видимости ограничена до 200-500 метров.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Учитывая погодные условия, водителям рекомендуется быть более внимательными, соблюдать правила безопасности при обгоне и маневрировании и скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

Главное управление Государственной дорожной полиции просит водителей как можно меньше пользоваться личными автомобилями во избежание неприятных инцидентов, а пешеходов - быть более ответственными при выходе на дорогу.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Yol Polisi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

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