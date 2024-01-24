Дорожная полиция обратилась к участникам движения

По данным Национальной службы гидрометеорологии, из-за неблагоприятных погодных условий, которые в настоящее время господствуют на территории республики, в большинстве регионов дальность видимости ограничена до 200-500 метров.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, из-за неблагоприятных погодных условий, которые в настоящее время господствует на территории республики, в большинстве регионов дальность видимости ограничена до 200-500 метров.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Учитывая погодные условия, водителям рекомендуется быть более внимательными, соблюдать правила безопасности при обгоне и маневрировании и скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

Главное управление Государственной дорожной полиции просит водителей как можно меньше пользоваться личными автомобилями во избежание неприятных инцидентов, а пешеходов - быть более ответственными при выходе на дорогу.