​Гасану Гасанову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

2 марта, 2016 19:21

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Гасану Гасанову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии мелиорации и водного хозяйства в Азербайджане Гасану Ибрагим оглу Гасанову предоставляется персональная пенсия президента Азербайджанской Республики. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.