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    ​Гасану Гасанову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

    Он награжден за заслуги в развитии мелиорации и водного хозяйства в Азербайджане

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Гасану Гасанову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии мелиорации и водного хозяйства в Азербайджане Гасану Ибрагим оглу Гасанову предоставляется персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения. 

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