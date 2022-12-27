Фуад Наджафли: Будучи нахчыванцем, я хорошо знаком со здешними проблемами

"Будучи нахчыванцем, я хорошо знаком со здешними проблемами".

"Будучи нахчыванцем, я хорошо знаком со здешними проблемами".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Real TV полномочный представитель президента в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.

"Согласно рекомендациям и поручениям президента Ильхама Алиева, одной из наших основных целей является тесная работа с народом, а также радикальное решение существующих проблем", - подчеркнул полномочный представитель.

Он напомнил, что в первые годы блокады Нахчывана ситуация была крайне сложной:

"Однако впоследствии в результате мер, предпринятых руководством страны - великим лидером Гейдаром Алиевым, Нахчывану удалось частично снять блокаду. Несмотря на проблемы с транспортом, Нахчыван газифицирован, население полностью обеспечено электроэнергией.

На встрече с президентом Ильхамом Алиевым я почувствовал его решимость открыть Зангезурский коридор".

Официальный представитель заявил, что открытие Зангезурского коридора - это означает полное снятие блокады Нахчывана.