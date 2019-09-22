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Фуад Мурадов встретился с дочкой Алибея Гусейнзаде Фейзавер Алпсар Туран

Фуад Мурадов встретился с дочкой Алибея Гусейнзаде Фейза
© Foto: "Report"

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с дочкой великого азербайджанского мыслителя Алибея Гусейнзаде Фейзавер Гусейнзаде в Стамбуле.

Как передает турецкое бюро Report, председатель комитета провел разговор с 101-летней Фейзавер Алпсар Туран, поинтересовался состоянием ее здоровья.

Ф.Мурадов в соответствии с указом Презитента Ильхама Алиева о 100-летии Азербайджанской Демократической Республики вручил Фейзавер Алпсар Туран юбилейную медаль "100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)".

Председатель комитета сказал, что память Алибея Гусейнзаде всегда будет жить в сердце азербайджанского народа.

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