Фуад Мурадов встретился с дочкой Алибея Гусейнзаде Фейзавер Алпсар Туран

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с дочкой великого азербайджанского мыслителя Алибея Гусейнзаде Фейзавер Гусейнзаде в Стамбуле.

Как передает турецкое бюро Report, председатель комитета провел разговор с 101-летней Фейзавер Алпсар Туран, поинтересовался состоянием ее здоровья.

Ф.Мурадов в соответствии с указом Презитента Ильхама Алиева о 100-летии Азербайджанской Демократической Республики вручил Фейзавер Алпсар Туран юбилейную медаль "100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)".

Председатель комитета сказал, что память Алибея Гусейнзаде всегда будет жить в сердце азербайджанского народа.