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Фуад Мурадов: В ходе II Карабахской войны из-за агрессии Армении погибли 93 мирных жителя

Фуад Мурадов: В ходе II Карабахской войны из-за агрессии Армении погибли 93 мирных жителя "Во время Второй карабахской войны в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, из которых 12 дети и 27 женщины".
Внутренняя политика
11 октября 2021 г. 12:42
Фуад Мурадов: В ходе II Карабахской войны из-за агрессии Армении погибли 93 мирных жителя
Фуад Мурадов
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"Во время Второй карабахской войны в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, из которых 12 дети и 27 женщины".

Как передает Report, об этом председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов написал на своей странице в Twitter.

"Минует год с очередного ракетного обстрела в период Отечественной войны второго по величине города Азербайджана – Гянджи. Ночью 11 октября 2020 года центральная часть города подверглась атаке баллистической ракетой противника. Во время Второй карабахской войны в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, из которых 12 дети и 27 женщины, 454 гражданских лица получили ранения, а также нанесен урон 12 292 жилым и нежилым объектам!", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке One year has passed since next Armenian attack on Ganja: Fuad Muradov
Версия на азербайджанском языке Fuad Muradov: "İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 93 mülki şəxs həlak olub"

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