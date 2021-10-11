Фуад Мурадов: В ходе II Карабахской войны из-за агрессии Армении погибли 93 мирных жителя

"Во время Второй карабахской войны в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, из которых 12 дети и 27 женщины".

"Во время Второй карабахской войны в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, из которых 12 дети и 27 женщины".

Как передает Report, об этом председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов написал на своей странице в Twitter.

"Минует год с очередного ракетного обстрела в период Отечественной войны второго по величине города Азербайджана – Гянджи. Ночью 11 октября 2020 года центральная часть города подверглась атаке баллистической ракетой противника. Во время Второй карабахской войны в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, из которых 12 дети и 27 женщины, 454 гражданских лица получили ранения, а также нанесен урон 12 292 жилым и нежилым объектам!", - подчеркнул он.