Президент выделил Фонду поддержки борьбы с коронавирусом 20 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств Фонду поддержки борьбы с коронавирусом для здравоохранительных мероприятий, осуществляемых против коронавирусной инфекции в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и осуществления здравоохранительных мероприятий, направленных на борьбу с ней, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Фонду поддержки борьбы с коронавирусом первоначально выделено 20 млн манатов.