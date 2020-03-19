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Президент выделил Фонду поддержки борьбы с коронавирусом 20 млн манатов

Фонду поддержки борьбы с коронавирусом выделено 20 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств Фонду поддержки борьбы с коронавирусом для здравоохранительных мероприятий, осуществляемых против коронавирусной инфекции в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и осуществления здравоохранительных мероприятий, направленных на борьбу с ней, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Фонду поддержки борьбы с коронавирусом первоначально выделено 20 млн манатов.

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