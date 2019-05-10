Фонду Гейдара Алиева исполнилось 15 лет

Сегодня - день создания Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, Фонду исполняется 15 лет.

Фонд Гейдара Алиева был создан исходя из назревшей необходимости в выражении уважения и почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, отражения его богатого духовно-нравственного наследия, стремления подчеркнуть значимость для Азербайджана философии "азербайджанства" Гейдара Алиева, передаче новым поколениям идей национальной государственности.

Фонд Гейдара Алиева, функционирующий с 2004 года, принимает активное участие в строительстве нового общества, вносит вклад в социально-экономическое развитие страны благодаря реализации различных проектов в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, науки и технологии, экологии, социальной и других сферах.

Президентом Фонда Гейдара Алиева является первая леди Азербайджанской Республики, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева.

Цели Фонда:

- способствовать изучению, пропаганде и претворению в жизнь идей и политики, определенной и разработанной видным политическим деятелем Гейдаром Алиевым во имя социально-экономического, культурного прогресса страны, ее интеграции в мировое цивилизованное сообщество, улучшения материального благосостояния народа;

- содействовать реализации широкомасштабных программ и проектов, служащих делу процветания Азербайджана и повышению благосостояния народа путем использования богатого наследия общенационального лидера Гейдара Алиева;

- разрабатывать и претворять в жизнь программы и проекты в сфере науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта и экологии;

- расширять сотрудничество с республиканскими и зарубежными фондами, неправительственными и общественными организациями, претворять в жизнь совместные проекты;

- способствовать решению локальных социальных проблем, оказывать помощь людям, нуждающимся в особой заботе;

- помогать выявлению и способствовать развитию творческого потенциала, знаний, умений и способностей людей;

- содействовать работе, связанной с широкой пропагандой азербайджанской культуры, сохранением духовно-нравственных ценностей;

- служить делу воспитания детей и молодежи как всесторонне развитых граждан;

- содействовать осуществлению мероприятий, направленных на повышение международного авторитета Азербайджанской Республики;

- доводить до мировой общественности азербайджанские реалии;

- сотрудничать с республиканскими и зарубежными учебными заведениями;

- содействовать проведению научных исследований;

- содействовать обмену опытом между учеными и известными научно-исследовательскими центрами зарубежных стран, способствовать повышению творческого и научного потенциала страны;

- развивать инфраструктуру детских организаций;

- способствовать развитию медицины и здравоохранительных учреждений;

- поощрять важные исследования в сфере экологии, пропагандировать здоровый образ жизни;

- организовывать конференции и семинары на актуальные темы на территории Азербайджанской Республики и за рубежом;

- организовывать выставки детей, творческой молодежи, деятелей искусства;

- способствовать установлению религиозной толерантности, построению гражданского общества, сохранению национально-нравственных ценностей в условиях глобализирующегося мира.

Сотрудники Информационного Агентства Report поздравляют весь коллектив Фонда Гейдара Алиева во главе с Мехрибан ханум Алиевой по случаю юбилея, желают крепкого здоровья и успехов в их благородной деятельности.