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Флаг независимого Азербайджана всегда будет развеваться и на освобожденных территориях

Флаг независимого Азербайджана всегда будет развеваться и на освобожденных территориях "Сегодняшний сильный и могущественный Азербайджан является законным наследником Азербайджана, провозгласившего независимость 28 мая 1918 года".
Внутренняя политика
27 мая 2022 г. 14:29
Флаг независимого Азербайджана всегда будет развеваться и на освобожденных территориях

"Сегодняшний сильный и могущественный Азербайджан является законным наследником Азербайджана, провозгласившего независимость 28 мая 1918 года".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джавид Османов.

Депутат подчеркнул, что сегодня современный Азербайджан стал одной из самых сильных и могущественных стран мира:

"И это логический результат продуманной, решительной, принципиальной, правильной политики, проводимой президентом. Сегодня Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Азербайджан под руководством нашего великого полководца, Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева одержал историческую победу, наши земли были освобождены от оккупации. Сегодня азербайджанский флаг развевается и на освобожденных от оккупации территориях, и будет развеваться во все времена".

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