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Фикрет Мамедов избран вице-президентом международной антикоррупционной организации

Фикрет Мамедов избран вице-президентом международной антикоррупционной организации Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов избран вице-президентом международной антикоррупционной организации.
Внутренняя политика
5 января 2022 г. 20:46
Фикрет Мамедов избран вице-президентом международной антикоррупционной организации

Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов избран вице-президентом международной антикоррупционной организации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство юстиции.

На общем собрании Международной ассоциации антикоррупционных органов (IAACA) в видеоформате состоялись выборы руководства структуры, и новым президентом организации был избран глава Антикоррупционной комиссии Гонконга. Учитывая постоянную практическую поддержку, оказываемую Азербайджаном Ассоциации с момента ее создания, а также ценный вклад в ее работу, министр юстиции Азербайджана вновь избран вице-президентом структуры.

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Версия на азербайджанском языке Fikrət Məmmədov beynəlxalq antikorrupsiya təşkilatının vitse-prezidenti seçilib

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