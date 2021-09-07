Фарид Гайыбов: Обещаю сделать все возможное

"Обещаю сделать все возможное".

"Обещаю сделать все возможное".

Как сообщает Report, об этом сказал новоназначенный министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов на встрече в видеоформате с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Большое спасибо, господин президент. Прежде всего, разрешите выразить Вам глубокую признательность за это доверие и сказанные обо мне слова. Это – большая честь для меня. Ваши поручения и рекомендации ясны мне, я безотлагательно приступлю к работе в этом направлении. Обещаю сделать все возможное. Господин президент, уверен, что в ближайшем будущем азербайджанская молодежь, живущая в здоровом обществе, порадует Вас и азербайджанский народ новыми успехами, а наши спортсмены – новыми победами. Большое спасибо!".