О нас
Report Georgia
Аудио новости

Фарид Гайыбов: Обещаю сделать все возможное

Фарид Гайыбов: Обещаю сделать все возможное "Обещаю сделать все возможное".
Внутренняя политика
7 сентября 2021 г. 15:12
Фарид Гайыбов: Обещаю сделать все возможное
0 : 00
0 : 00

"Обещаю сделать все возможное".

Как сообщает Report, об этом сказал новоназначенный министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов на встрече в видеоформате с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Большое спасибо, господин президент. Прежде всего, разрешите выразить Вам глубокую признательность за это доверие и сказанные обо мне слова. Это – большая честь для меня. Ваши поручения и рекомендации ясны мне, я безотлагательно приступлю к работе в этом направлении. Обещаю сделать все возможное. Господин президент, уверен, что в ближайшем будущем азербайджанская молодежь, живущая в здоровом обществе, порадует Вас и азербайджанский народ новыми успехами, а наши спортсмены – новыми победами. Большое спасибо!".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan's newly-appointed minister of youth and sports promises to do his best
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Söz verirəm ki, əlimdən gələni edəcəyəm"

Самое важное

Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта
Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта
7 сентября 2021 г. 14:28
В Азербайджане в особых случаях можно вакцинировать подростков 16-18 лет
В Азербайджане в особых случаях можно вакцинировать подростков 16-18 лет
7 сентября 2021 г. 10:00
Госкомитет выразил отношение к отчету Комиссии США по религиозной свободе об Азербайджане
Госкомитет выразил отношение к отчету Комиссии США по религиозной свободе об Азербайджане
6 сентября 2021 г. 17:33
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
3 сентября 2021 г. 16:20
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
3 сентября 2021 г. 15:40
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
1 сентября 2021 г. 17:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi