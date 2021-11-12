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Фархад Абдуллаев: Мы подаем иски против Армении в различные международные суды

Фархад Абдуллаев: Мы подаем иски против Армении в различные международные суды Азербайджан обращается в различные международные суды в связи с грубыми нарушениями международного права со стороны Армении во время почти 30-летней незаконной военной оккупации ею суверенных территорий Азербайджана.
Внутренняя политика
12 ноября 2021 г. 10:36
Фархад Абдуллаев: Мы подаем иски против Армении в различные международные суды

Азербайджан обращается в различные международные суды в связи с грубыми нарушениями международного права со стороны Армении во время почти 30-летней незаконной военной оккупации ею суверенных территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев.

"Для применения мер юридической ответственности в отношении Армении на международном уровне с нашей стороны были направлены иски в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека в связи с продолжительным нарушением Арменией прав граждан Азербайджана. В жалобах изложены факты, доказывающие проведение Арменией продолжительной этнической чистки против азербайджанского народа в нарушение Международной конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации от 1965 года", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Fərhad Abdullayev beynəlxalq məhkəmələrdə Ermənistana qarşı qaldırılan işlərdən danışıb

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