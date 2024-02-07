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Еxit-poll Oracle Advisory Group: За кандидатуру Ильхама Алиева проголосовали 93,9% избирателей

Еxit-poll Oracle Advisory Group: За кандидатуру Ильхама Алиева проголосовали 93,9% избирателей Американская организация Oracle Advisory Group обнародовала результаты exit-poll на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 19:26
Еxit-poll Oracle Advisory Group: За кандидатуру Ильхама Алиева проголосовали 93,9% избирателей

Американская организация Oracle Advisory Group обнародовала результаты exit-poll на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно результатам кандидат в президенты от партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев получил 93,9% голосов избирателей.

Захид Орудж набрал 1,8% голосов, Фазиль Мустафа -1,5%, Гудрат Гасангулиев - 1,2%, Эльшад Мусаев - 0,4%, Фуад Алиев- 0,3%, Рази Нуруллаев- 0,9%.

Представитель американской организации Oracle Advisory Group Джордж Бирнбаум заявил, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане олицетворяют победу демократии: "Победа в Карабахе обеспечила невероятную поддержку Ильхаму Алиеву. Наряду с Карабахом, доверие к нему выразили и граждане других регионов Азербайджанской Республики".

Сегодня в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на английском языке ФотоUS Oracle Advisory Group announces results of exit-poll: Ilham Aliyev won 93.9% of votes
Версия на азербайджанском языке Фото“Oracle Advisory Group”: "Exit-poll" nəticələrinə görə, İlham Əliyev 93,9 faiz seçicinin səsini qazanıb"

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