ЕВРО-2020: Какие документы необходимы прибывающим в Баку иностранцам?

Государственная миграционная служба распространила информацию в связи с иностранцами и лицами без гражданства, которые прибудут в Азербайджан на проходящие в Баку игры чемпионата Европы по футболу.

Государственная миграционная служба распространила информацию в связи с иностранцами и лицами без гражданства, которые прибудут в Азербайджан на проходящие в Баку игры чемпионата Европы по футболу.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью структуры, иностранцы смогут получить на пропускных пунктах госграницы визу до 5 июня по предъявлении официального пригласительного письма Оргкомитета по проведению игр в Баку или АФФА, либо аккредитационной карты или другого документа, подтверждающего наличие аккредитации в соответствии с правилами УЕФА, либо билета (или документа, подтверждающего наличие билета) у граждан или постоянно проживающих в этих странах лиц без гражданства из стран, команды которых будут играть в Баку.

Иностранцы и лица без гражданства в обязательном порядке должны иметь документ о негативном результате ПЦР-теста на COVID-19, полученный за 72 часа до полета.