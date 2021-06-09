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ЕВРО-2020: Какие документы необходимы прибывающим в Баку иностранцам?

ЕВРО-2020: Какие документы необходимы прибывающим в Баку иностранцам? Государственная миграционная служба распространила информацию в связи с иностранцами и лицами без гражданства, которые прибудут в Азербайджан на проходящие в Баку игры чемпионата Европы по футболу.
Внутренняя политика
9 июня 2021 г. 15:52
ЕВРО-2020: Какие документы необходимы прибывающим в Баку иностранцам?

Государственная миграционная служба распространила информацию в связи с иностранцами и лицами без гражданства, которые прибудут в Азербайджан на проходящие в Баку игры чемпионата Европы по футболу.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью структуры, иностранцы смогут получить на пропускных пунктах госграницы визу до 5 июня по предъявлении официального пригласительного письма Оргкомитета по проведению игр в Баку или АФФА, либо аккредитационной карты или другого документа, подтверждающего наличие аккредитации в соответствии с правилами УЕФА, либо билета (или документа, подтверждающего наличие билета) у граждан или постоянно проживающих в этих странах лиц без гражданства из стран, команды которых будут играть в Баку.

Иностранцы и лица без гражданства в обязательном порядке должны иметь документ о негативном результате ПЦР-теста на COVID-19, полученный за 72 часа до полета.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Əcnəbilərdən Bakıda tələb olunacaq sənədlər açıqlandı

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