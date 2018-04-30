Еще один сотрудник ASAN Xidmət получил должность в Минсельхозе

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Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Еще один сотрудник Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) получил должность в Минсельхозе.

Как сообщает Report, согласно соответствующему приказу министра сельского хозяйства Инама Керимова, Сарван Эльхан оглы Джафаров назначен помощником министра.

Отметим, что С.Джафаров родился 28 октября 1985 года. В 1992-2003 гг. учился в средней школе № 78 Наримановского района Баку. В 2003-2007 гг. продолжил учебу в бакалавриате по специальности "Политология" Бакинского государственного университета, в 2008-2010 гг. - магистратуре по специальности "Национальная безопасность и политическая стратегия".

В 2009-2012 гг. занимал должность консультанта Бакинского регионального отдела №3 Госкомитета по вопросам имущества.

С 1 ноября 2012 года работал помощником председателя Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям. Владеет русским и английским языками.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева 21 апреля председатель Госагентства Инам Керимов был освобожден от занимаемой должности и назначен министром сельского хозяйства.