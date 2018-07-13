Эркан Озорал: Мы разоблачаем силы, желающие воспрепятствовать отношениям Азербайджана и Турции

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ “Турция и Азербайджан – две страны, одна нация. Мы должны избавиться от стремящихся вбить клин между нами”.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной второй годовщине попытки госпереворота в Турции, заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Он отметил, что для изобличения этих сил предпринимаются совместные шаги. Дипломат также выразил отношение к гянджинским событиям: “Турция выступает против сил, противоборствующих Азербайджану. Мы поддерживаем все шаги, предпринимаемые Азербайджаном в этом направлении. Так продолжится и далее. Мы верим, что виновники получат по заслугам, со своей стороны мы сделаем все необходимое для этого”.