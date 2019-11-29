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Эльмира Сулейманова об избрании нового омбудсмена

Эльмира Сулейманова об избрании нового омбудсмена

"Я уже поздравила Сабину ханум, избранную на должность Уполномоченного по правам человека Азербайджана".  

Об этом Report заявила Эльмира Сулейманова.

Она также добавила, что у нее нет никаких проблем со здоровьем: "Все хорошо, я здорова". 

Отметим, что на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заместитель руководителя Аппарата Конституционного суда Сабина Алиева избрана новым омбудсменом Азербайджана. За ее кандидатуру проголосовали 104 депутата. 

Напомним, что до сих Уполномоченным по правам человека Азербайджана являлась 82-летняя Эльмира Сулейманова. Она была омбудсменом с 2002 по 2019 год. Срок ее полномочий в качестве омбудсмена истек 5 марта 2017 года.

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