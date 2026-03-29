Эльдар Азизов отметил недостатки при устранении последствий ливней в Баку

Глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов в ходе совещания с участием руководителей коммунальных служб столицы отметил недостатки при устранении последствий проливных дождей в ряде районов.

Как сообщили Report в столичной мэрии, на совещании под председательством Э. Азизова были обсуждены вопросы, связанные с проведенными работами по ликвидации последствий сильных дождей, принятием оперативных мер в связи с затопленными дворами и частными домами, а также даны соответствующие поручения.

Работы по ликвидации последствий дождей, проведенные в Низаминском, Хазарском и Сабунчинском районах Баку, были оценены положительно, вместе с тем были отмечены недостаточность аналогичных мер в некоторых районах столицы.

По итогам проведенного мониторинга было отмечено, что наибольший ущерб был нанесен самовольно построенным домам, возведенным в свое время без соблюдения каких-либо строительных норм. Было констатировано, что главы районных исполнительных властей несут личную ответственность за ликвидацию последствий, вызванных проливными дождями.

На совещании также было принято решение о проведении в столице 30 марта масштабного общегородского субботника.

Кроме того, была дана высокая оценка и решено расширить совместную деятельность коммунально-хозяйственных структур города, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов в работах по ликвидации последствий, вызванных обильными осадками.