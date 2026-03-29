Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Эльдар Азизов отметил недостатки при устранении последствий ливней в Баку

    Внутренняя политика
    • 29 марта, 2026
    • 16:47
    Эльдар Азизов отметил недостатки при устранении последствий ливней в Баку

    Глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов в ходе совещания с участием руководителей коммунальных служб столицы отметил недостатки при устранении последствий проливных дождей в ряде районов.

    Как сообщили Report в столичной мэрии, на совещании под председательством Э. Азизова были обсуждены вопросы, связанные с проведенными работами по ликвидации последствий сильных дождей, принятием оперативных мер в связи с затопленными дворами и частными домами, а также даны соответствующие поручения.

    Работы по ликвидации последствий дождей, проведенные в Низаминском, Хазарском и Сабунчинском районах Баку, были оценены положительно, вместе с тем были отмечены недостаточность аналогичных мер в некоторых районах столицы.

    По итогам проведенного мониторинга было отмечено, что наибольший ущерб был нанесен самовольно построенным домам, возведенным в свое время без соблюдения каких-либо строительных норм. Было констатировано, что главы районных исполнительных властей несут личную ответственность за ликвидацию последствий, вызванных проливными дождями.

    На совещании также было принято решение о проведении в столице 30 марта масштабного общегородского субботника.

    Кроме того, была дана высокая оценка и решено расширить совместную деятельность коммунально-хозяйственных структур города, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов в работах по ликвидации последствий, вызванных обильными осадками.

    Эльдар Азизов Исполнительная власть города Баку (ИВГБ) Проливные дожди
    BŞİH-də müşavirə: Eldar Əzizov bəzi rayonlarda yağışla bağlı tədbirlərin zəif aparıldığını qeyd edib

    Последние новости

    17:14

    Глава МИД Армении: Сейчас мы находимся на этапе согласования документов по проекту TRIPP

    В регионе
    17:12
    Фото
    Видео

    В Бинагади потушили пожар на площади 600 кв. м

    Происшествия
    17:08

    Мирзоян: Работа над соглашением о стратегическом партнерстве Армении и Ирана приостановлена

    В регионе
    17:01

    В Украине из-за ударов ВС РФ за сутки погибли шесть человек

    Другие страны
    16:47

    Внутренняя политика
    16:39
    Видео

    Более 3,3 тыс. человек эвакуированы из подтопленных регионов Дагестана - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:32

    Расим Балаев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения

    Культура
    16:19

    Мирча Луческу госпитализирован из-за ухудшения здоровья после тренировки

    Футбол
    16:08

    Минкультуры Азербайджана выразило соболезнования в связи со смертью Расима Балаева

    Культура
    Лента новостей