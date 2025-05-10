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Джейхун Байрамов: Контакты с Арменией по мирному процессу продолжаются по нескольким направлениям

Джейхун Байрамов: Контакты с Арменией по мирному процессу продолжаются по нескольким направлениям Контакты с Арменией по мирному процессу продолжаются по нескольким направлениям.
Внутренняя политика
10 мая 2025 г. 12:01
Джейхун Байрамов: Контакты с Арменией по мирному процессу продолжаются по нескольким направлениям

Контакты с Арменией по мирному процессу продолжаются по нескольким направлениям.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил журналистам.

По словам министра, на данном этапе в процессе нормализации серьезных шагов со стороны Армении пока не наблюдается:

"У Азербайджана есть ожидания от Армении. Это отказ от территориальных претензий и ликвидация Минской группы ОБСЕ. Мы следим за этими процессами. Контакты есть, но серьезных шагов пока не наблюдается", - сказал глава МИД.

Глава МИД напомнил, что Армения впервые передала Азербайджану карты минных полей в июне 2021 года, впоследствии их передача осуществлялась поэтапно. Однако, по словам министра, точность этих карт остается крайне низкой.

"Их точность составляет менее 25%. С ноября 2020 года на освобожденных территориях произошло около 400 инцидентов, связанных с минами, погибли почти 70 человек. По более чем половине этих территорий, где произошли минные инциденты, Армения и вовсе не предоставила данных", - заявил министр.

Байрамов также отметил, что между сторонами уже состоялись первые контакты по вопросу делимитации границы, и работа в этом направлении будет продолжена.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что Азербайджан ожидает от Армении выполнения обязательств по разблокировке транспортно-коммуникационных линий между западными регионами Азербайджана и Нахчываном. 

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Contacts with Armenia on peace process continue in several directions
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Ermənistanla sülh prosesində bir neçə istiqamət üzrə təmaslar davam edir

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