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Джахит Багчы: Горечь от трагедии в Ходжалы все еще свежа и болью отдается в сердце

Джахит Багчы: Горечь от трагедии в Ходжалы все еще свежа и болью отдается в сердце Сегодня мы находимся здесь, чтобы почтить память жертв Ходжалы и разделить скорбь наших братьев.
Внутренняя политика
26 февраля 2022 г. 12:56
Джахит Багчы: Горечь от трагедии в Ходжалы все еще свежа и болью отдается в сердце

Сегодня мы находимся здесь, чтобы почтить память жертв Ходжалы и разделить скорбь наших братьев.

Как передает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы сказал журналистам.

Он отметил, что горечь от этой резни, учиненной в Ходжалы, все еще свежа, и болью отдается в сердце: "В Ходжалы 613 наших братьев были зверски убиты, о судьбе около 4000 человек все еще ничего не известно. Мир оставался глух и слеп к этим убийствам. Международное право не сработало. Резолюции ООН не были исполнены. Однако Азербайджан 44-дневной войной одержал победу".

Посол отметил, что сегодня турецко-азербайджанские отношения развиваются по восходящей: "Говоря "одна нация - два государства", мы выразили единство с Азербайджаном. Мы всегда должны помнить о совершенном в Ходжалы и никогда не забывать".

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Версия на английском языке Cahit Bagcı: The pain of the massacre is still fresh 
Версия на азербайджанском языке Cahit Bağçı: "Qətliamın acısı hələ təzədir və sızıltısı ürəklərdədir"

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