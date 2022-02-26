Джахит Багчы: Горечь от трагедии в Ходжалы все еще свежа и болью отдается в сердце

Джахит Багчы: Горечь от трагедии в Ходжалы все еще свежа и болью отдается в сердце

Сегодня мы находимся здесь, чтобы почтить память жертв Ходжалы и разделить скорбь наших братьев.

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Сегодня мы находимся здесь, чтобы почтить память жертв Ходжалы и разделить скорбь наших братьев. Как передает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы сказал журналистам. Он отметил, что горечь от этой резни, учиненной в Ходжалы, все еще свежа, и болью отдается в сердце: "В Ходжалы 613 наших братьев были зверски убиты, о судьбе около 4000 человек все еще ничего не известно. Мир оставался глух и слеп к этим убийствам. Международное право не сработало. Резолюции ООН не были исполнены. Однако Азербайджан 44-дневной войной одержал победу". Посол отметил, что сегодня турецко-азербайджанские отношения развиваются по восходящей: "Говоря "одна нация - два государства", мы выразили единство с Азербайджаном. Мы всегда должны помнить о совершенном в Ходжалы и никогда не забывать". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Cahit Bagcı: The pain of the massacre is still fresh