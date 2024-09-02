ДПР: Атмосфера предвыборной кампании стала гарантией демократичности выборов

Среда, созданная во время агитационной кампании на внеочередных парламентских выборах, стала первоначальной гарантией демократического и свободного проведения выборов.

Среда, созданная во время агитационной кампании на внеочередных парламентских выборах, стала первоначальной гарантией демократического и свободного проведения выборов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Демократической партии реформ (ДПР).

Партия участвовала в выборах 5 кандидатами во главе с председателем Асимом Моллазаде, который по предварительным данным Центральной избирательной комиссии находится среди лидеров.

"Наблюдения, которые мы провели в день голосования вместе с международными наблюдателями, доказали, что выборы прошли в соответствии с законом и в условиях свободной конкуренции. Наша партия оценивает созданные условия для агитационной кампании кандидатов как показатель демократии и свободы мнений", - говорится в заявлении.