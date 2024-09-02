О нас

ДПР: Атмосфера предвыборной кампании стала гарантией демократичности выборов

ДПР: Атмосфера предвыборной кампании стала гарантией демократичности выборов Среда, созданная во время агитационной кампании на внеочередных парламентских выборах, стала первоначальной гарантией демократического и свободного проведения выборов.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 13:31
ДПР: Атмосфера предвыборной кампании стала гарантией демократичности выборов

Среда, созданная во время агитационной кампании на внеочередных парламентских выборах, стала первоначальной гарантией демократического и свободного проведения выборов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Демократической партии реформ (ДПР).

Партия участвовала в выборах 5 кандидатами во главе с председателем Асимом Моллазаде, который по предварительным данным Центральной избирательной комиссии находится среди лидеров.

"Наблюдения, которые мы провели в день голосования вместе с международными наблюдателями, доказали, что выборы прошли в соответствии с законом и в условиях свободной конкуренции. Наша партия оценивает созданные условия для агитационной кампании кандидатов как показатель демократии и свободы мнений", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Demokratik İslahatlar Partiyası: Təbliğat kampaniyası zamanı yaradılan mühit seçkilərin demokratik keçirilməsinin qarantı oldu

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
30 августа 2024 г. 15:28
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
29 августа 2024 г. 11:47
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13
Прогноз погоды на последний день августа
Прогноз погоды на последний день августа
30 августа 2024 г. 12:51
В Турции сегодня отмечают День победы
В Турции сегодня отмечают День победы
30 августа 2024 г. 08:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi