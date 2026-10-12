Дорожная полиция призвала водителей соблюдать меры безопасности при вынужденной остановке

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана призвало водителей соблюдать меры безопасности при вынужденной остановке автомобиля.

Как сообщает Report, поводом стало цепное ДТП, произошедшее накануне на территории Нефтчалинского района.

Водителям рекомендовано по возможности убрать неисправный автомобиль с проезжей части, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Пассажирам и водителям следует ожидать помощи в безопасном месте, вдали от проезжей части.

В полиции также призвали автомобилистов снижать скорость при приближении к остановившимся машинам, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.