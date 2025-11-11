Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Дорожная полиция предупреждает об увеличении трафика после праздничных выходных

    Внутренняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 10:54
    Дорожная полиция предупреждает об увеличении трафика после праздничных выходных

    Главное управление дорожной полиции Азербайджана выступило с обращением к водителям, возвращающимся в Баку после праздников.

    Как сообщает Report, в управлении отметили, что в связи с окончанием праздничных выходных ожидается увеличение транспортной нагрузки на дорогах страны.

    Полиция настоятельно рекомендует водителям выезжать по возможности в светлое время суток, не садиться за руль уставшими или сонными, проверить техническое состояние автомобиля перед поездкой, учитывать дорожные и погодные условия, строго соблюдать скоростной режим, правила обгона и маневрирования.

    "Просим водителей проявлять повышенное внимание, чтобы праздничные дни завершились в радостной атмосфере и без происшествий", - говорится в обращении.

    дорожная полиция праздники обращение
    DYP bayramdan sonra bölgələrdən paytaxta dönən sürücülərə müraciət edib

    Последние новости

    11:15

    Таможенники Азербайджана обнаружили лекарства, искусно спрятанные в коробках со сладостями

    Бизнес
    11:07

    Тайвань эвакуировал более 3 тыс. человек из-за приближения тайфуна "Фунг-вонг"

    Другие страны
    11:00

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по кредитному портфелю (01.01.2025)

    Финансы
    10:57

    Хакан Фидан обсудил региональные вопросы с президентом Сирии

    В регионе
    10:56

    VI Исламиада: Азербайджанские спортсмены сегодня будут соревноваться в 5 видах спорта

    Индивидуальные
    10:54

    Дорожная полиция предупреждает об увеличении трафика после праздничных выходных

    Внутренняя политика
    10:49

    Трамп призвал ввести войска Нацгвардии в Чикаго из-за роста преступности

    Другие страны
    10:49

    Число жертв взрыва автомобиля в Индии возросло до 12

    Другие страны
    10:45

    Боян Бркич: С нетерпением жду, чтобы чему-то научиться у азербайджанских журналистов

    Медиа
    Лента новостей