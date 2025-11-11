Дорожная полиция предупреждает об увеличении трафика после праздничных выходных

Главное управление дорожной полиции Азербайджана выступило с обращением к водителям, возвращающимся в Баку после праздников.

Как сообщает Report, в управлении отметили, что в связи с окончанием праздничных выходных ожидается увеличение транспортной нагрузки на дорогах страны.

Полиция настоятельно рекомендует водителям выезжать по возможности в светлое время суток, не садиться за руль уставшими или сонными, проверить техническое состояние автомобиля перед поездкой, учитывать дорожные и погодные условия, строго соблюдать скоростной режим, правила обгона и маневрирования.

"Просим водителей проявлять повышенное внимание, чтобы праздничные дни завершились в радостной атмосфере и без происшествий", - говорится в обращении.