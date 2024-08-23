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Дорожная полиция предупредила родителей, доверяющих управление автомобиля детям

Дорожная полиция предупредила родителей, доверяющих управление автомобиля детям Управление транспортными средствами несовершеннолетними, в том числе в ряде случаев с участием их родителей, вызывает серьезную обеспокоенность.
Внутренняя политика
23 августа 2024 г. 10:04
Дорожная полиция предупредила родителей, доверяющих управление автомобиля детям

Управление транспортными средствами несовершеннолетними, в том числе в ряде случаев с участием их родителей, вызывает серьезную обеспокоенность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно распространенной информации, родители, доверяя управление автомобиля детям, полагают, что они уже справляются с задачей, однако дети, не знающие правила дорожного движения и не обладающие навыками вождения, окажутся беспомощными в экстремальных ситуациях, что может привести к трагическому исходу.

"Главное управление дорожной полиции обращается к родителям, доверяющим управление автомобиля детям, и подчеркивает, что это является грубым нарушением. Мы еще раз напоминаем, что этот неверный шаг может привести к трагедии", - отмечается в сообщении.

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