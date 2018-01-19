Доход партии "Ени Азербайджан" составил более 8 млн. манатов за прошлый год

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание правления правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА).

Как сообщили Report в партии, был заслушан отчет о доходах и расходах партии. Было отмечено, что в 2017 году доход партии составил 8 315 436 манатов. Из них 7 173 280 манатов составили членские взносы, 1 142 156 – доля ПЕА из господдержки, выделенной для политических партий из госбюджета.

Из средств, поступивших на счет ПЕА, 4 202 663 манатов были потрачены на выплату зарплат сотрудников исполнительного комитета и местных организаций, 713 757 манатов - финансирование мероприятий партии и ее местных организаций, женской и молодежной организаций, благотворительные акции, 42 785 манатов – командировочные траты, 204 302 манатов – приобретение инвентаря, 4 419 586 манатов – строительные и ремонтные работы, 421 317 манатов – коммунальные и хозяйственные расходы, 242 535 манатов – топливо и обслуживание автомобилей, 59 930 манатов – банковские услуги, 50 385 манатов – канцелярские нужды, 38 285 манатов – издательские работы, 104 986 манатов – другие расходы.

Так, расходы ПЕА всего составили 10 500 531 манатов, включая переводы остатков счетов предыдущих лет. На конец отчетного периода на текущем и резервном счетах партии осталось 6 446 014 манатов.