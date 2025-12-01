Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Дети шехидов приняли участие в зимнем лагере в центре GUHEM в Турции

    Внутренняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 13:12
    Дети шехидов приняли участие в зимнем лагере в центре GUHEM в Турции

    В учебном центре космической авиации Гёкмен (GUHEM) в Бурсе (Турция) состоялся зимний лагерь "Зафар Йолу" ("Путь победы") для детей шехидов.

    Как сообщает Report, в лагере приняли участие 10 детей шехидов из разных регионов Азербайджана.

    В рамках программы они познакомились с космическими исследованиями, инновациями, искусственным интеллектом, высокими технологиями и практическими занятиями в области STEM, а также провели индивидуальные эксперименты, работая с современным технологическим оборудованием в передовых лабораториях GUHEM.

    Участники также посетили исторические и туристические достопримечательности Бурсы, познакомились с культурным наследием города, получили награды.

    Лагерь был организован Космической академией, действующей при Космическом агентстве Азербайджана ("Азеркосмос"), совместно с Общественным объединением поддержки семей шехидов "Зафар" и при финансовой поддержке Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA).

