Дети шехидов приняли участие в зимнем лагере в центре GUHEM в Турции

В учебном центре космической авиации Гёкмен (GUHEM) в Бурсе (Турция) состоялся зимний лагерь "Зафар Йолу" ("Путь победы") для детей шехидов.

Как сообщает Report, в лагере приняли участие 10 детей шехидов из разных регионов Азербайджана.

В рамках программы они познакомились с космическими исследованиями, инновациями, искусственным интеллектом, высокими технологиями и практическими занятиями в области STEM, а также провели индивидуальные эксперименты, работая с современным технологическим оборудованием в передовых лабораториях GUHEM.

Участники также посетили исторические и туристические достопримечательности Бурсы, познакомились с культурным наследием города, получили награды.

Лагерь был организован Космической академией, действующей при Космическом агентстве Азербайджана ("Азеркосмос"), совместно с Общественным объединением поддержки семей шехидов "Зафар" и при финансовой поддержке Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA).