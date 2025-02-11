Депутат: "Русский дом" должен покинуть Азербайджан в ближайшие дни

11:40

Деятельность "Русского дома" в Азербайджане была прекращена из-за нарушения законодательства страны, это представительство "Россотрудничества" должно свернуть свои структуры и покинуть Азербайджан в ближайшие дни.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Россия Джаваншир Пашазаде.

Он напомнил, что после того, как был сбит самолет AZAL (выполнявший рейс Баку-Грозный и потерпевший крушение вблизи Актау после внешнего вмешательства на территории РФ), некоторые российские депутаты начали выступать с антиазербайджанскими заявлениями.

"По этой причине им был запрещен въезд в нашу страну. Что касается "Русского дома", проблемы вокруг него возникали и в прежние годы: сообщалось, что эта структура осуществляет политику против Азербайджана", - заявил Пашазаде.

Депутат отметил, что сейчас этот вопрос снова возник, и российской стороне была направлена соответствующая нота.

"Считаю, что "Русский дом" не представляет никакой значимости. Я поддерживаю прекращение его работы, если деятельность организации в нашей стране вызывает проблемы между Азербайджаном и Россией. Было бы хорошо, если вопрос нашел свое разрешение в ближайшие дни", - отметил парламентарий.

Напомним, что Азербайджан 3 февраля официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку.

"Азербайджан проинформировал российскую сторону о том, что информационно-культурный центр – "Русский дом", являющийся представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо, что серьезно нарушает законодательство Азербайджана. Вслед за этим 3 февраля 2025 года российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности "Русского дома", - указывалось в недавнем заявлении МИД Азербайджана.