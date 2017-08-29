Депутат: Мы придерживаемся непримиримой позиции не только по отношению к ПНФА и "Мусават", но и ко всем, кто за подобное убеждение

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Айдын Гусейнов: "В Милли Меджлисе между депутатами существуют теплые отношения"

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Интервью Информагентству Report депутата Милли Меджлиса, председателя Гарадагской районной организации Партии "Ени Азербайджан" Айдына Гусейнова.

- Какая экономическая ситуация будет в Азербайджане на последующем этапе?

- 2016 год запомнился в Азербайджане как год крупных реформ. В этот год были проведены реформы, внесены важные изменения в законодательную базу, осуществлены структурные изменения. Все это уже дает результаты. Вам известно, что утверждена Стратегическая дорожная карта, работы в этом направлении идут. Возросли как ВВП, так и валютные резервы страны. За последние 6 месяцев стратегические валютные резервы выросли более чем на 1 млрд, доходная часть бюджета также в норме. Одним словом, все макроэкономические показатели республики сопровождаются увеличением. Экономическая мощь страны еще более усиливается. В Азербадйжане развиваются сфера промышленности, информационно-коммуникационный сектор, сельское хозяйство, туризм. Это создаст почву для еще большего роста экономического потенциала страны.

- Возможны ли какие-либо изменения в курсе маната?

- Уже долгое время курс маната остается стабильным. Курс регулируется отношением между спросом и предложением на бирже. В то же время в данном вопросе одним из основных факторов также является объем валютных резервов.

- Предполагается, что до президентских выборов 2018 года курс маната останется стабильным…

- В основе политики, осуществляемой государством под руководством президента Ильхама Алиева, стоят интересы народа Азербайджана. Здесь не создается видимость, рассчитанная на выборы. Главная цель осуществляемой политики заключается в повышении социального благосостояния граждан. Укрепление курса маната никак не связано с выборами. Это – составная часть осуществляемой экономической политики. Во время избрания президентом в первый раз господин Ильхам Алиев объявил свою платформу. С того времени усилена политика, опирающаяся на политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева, который продолжается по сей день. В целом, если экономика дает свои результаты, было бы неправильно отдельно анализировать курс маната. Выборы пройдут в октябре 2018 года. До них еще остается 1 год 2 месяца. Искусственно удержать за это время курс маната невозможно и это опирается лишь на реальные экономические факторы.

- У Вас несколько должностей, к тому же Вы тесно контактируете с прессой. Как распределяете свое время?

- Я председатель Гарадагской районной организации ПЕА, в то же время депутат от этого района. Это составная часть одной и той же работы. С декабря 1992 года я член Партии "Ени Азербайджан", в 1993 году, когда была организована Гарадагская районная организация, я был избран заместителем председателя. Эти дела – мой образ жизни. В рядах ПЕА мы учились, набирались опыта. Я не жалуюсь на нехватку времени.

- Как Вы приспособились в Милли Меджлисе?

- Мне это было не трудно. Потому что долгие годы во всех политических процессах мы действовали вместе с депутатами Милли Меджлиса, были вместе на всех мероприятиях. С этой точки зрения обстановка была для меня родной.

- Каковы Ваши отношения с коллегами-депутатами?

- У меня нормальные отношения со всеми депутатами. В Милли Меджлисе действительно между депутатами существуют теплые отношения. В Милли Меджлисе наряду с представителями Партии "Ени Азербайджан" есть представители и других партий. Я хочу сказать, что политические взгляды это одно, а личные отношения – другое.

- Где вы отдыхали во время отпуска?

- Я отдыхал в Товузском районе. Я давно столько не был в Товузе. Порой место рождения человека лучшее место для отдыха.

- Наверное во время отпуска вы посещали центры отдыха. Удовлетворили ли Вас условия, оказанные услуги?

- Туризм в Азербайджане новая сфера. Сейчас уже есть отельная сеть, соответствующая европейским стандартам. Однако есть и недостатки, нужно обязательно совершенствоваться. Видимо, для этого должно пройти определенное время.

- В чем заключаются недостатки?

- В туристическом секторе нужны опытные менеджеры. Единственная пустота эта. Я верю, что и это будет решено. Для этого обязательно нужно время.

- Каковы Ваши отношения с оппозицией?

- Партия "Ени Азербайджан" при создании была в оппозиции. То есть я, будучи членом ПЕА, прожил оппозиционный период. Одним из главных принципов ПЕА является государственность, законность. То есть фактор государственности и принцип законности для нас важнее всего. ПЕА, будучи в оппозиции, тоже следовала принципам государственности и законности. В тот период мы следовали законам, хотели, чтобы государство было сильным. Вы знаете, в 1992-1993 годах государство было очень слабым, но ПЕА не создала какого-либо противостояния, воспользовавшись этим. Напротив, предпринимала шаги для сохранения стабильности. Мы оппозиционный период пережили так и от называющих себя сейчас "оппозицией" желаем этого. Однако, к сожалению, есть и оппозиционные партии, придерживающиеся позиции, противоречащей авторитету Азербайджана, национальным интересам народа. К такой позиции мы непримиримы. Потому что такие занимаются разрушением.

- Какие конкретно партии Вы подразумеваете?

- Таких партий не много, но они есть. Я могу назвать Партию народного фронта Азербайджана, "Мусават" и другие. Это факт, что у них нет силы и авторитета, чтобы влиять на политические процессы. Главная задача руководителей этих партий предавать государство. Например, Али Керимли… Его деятельность всегда была против государственности Азербайджана. Представьте, что они могут сделать, выпади им шанс. Азербайджанский народ однозначно сплотился вокруг президента Ильхама Алиева. Сейчас под руководством Ильхама Алиева страна развивается, добивается достижений. Между народом и президентом существуют искренние отношения. Азербайджан – демократическая страна, нормально наличие людей с оппозиционными взглядами. Но еще раз повторю, что мы придерживаемся непримиримой позиции в отношении тех, кто выступает против государственности Азербайджана.

- Из сказанного про ПНФА и "Мусават" выходит, что Вы в непримиримой позиции относительно этих партий…

- Позиция этих партий противоречит государственности Азербайджана, национальным интересам народа. Мы придерживаемся непримиримой позиции не только по отношению к ПНФА и "Мусават", но и ко всем, кто придерживается подобного убеждения.