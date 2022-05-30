Депутат: Армения хочет нарушить Брюссельское соглашение

"Последнее заявление МИД Армении и поведение официальных лиц этой страны показывают, что они хотят нарушить договоренности, достигнутые Азербайджаном и Арменией в Брюсселе. К сожалению, это уже традиционная политика официального Еревана. Армения постоянно

"Последнее заявление МИД Армении и поведение официальных лиц этой страны показывают, что они хотят нарушить договоренности, достигнутые Азербайджаном и Арменией в Брюсселе. К сожалению, это уже традиционная политика официального Еревана. Армения постоянно предпринимает подобные шаги".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

По словам депутата, это направлено на нарушение процесса делимитации и демаркации, на то, чтобы совместная комиссия не функционировала и не был подписан окончательный мирный договор с Азербайджаном.

Дж.Мамедов подчеркнул, что если бы у Азербайджана была иная цель, наша страна не вернула бы пленных армянских солдат: "Азербайджан никогда не нарушал режим прекращения огня, пока готовился к мирному процессу. Режим прекращения огня постоянно нарушается со стороны Армении. Видимо, политическое руководство Армении вновь решило сорвать переговоры".

Депутат с сожалением отметил, что заявления МИД Армении, подход Армении носят провокационный характер и являются попыткой усилить давление на Азербайджан: "Больше всего пострадает от этих процессов сама Армения. С такими беспочвенными обвинениями, таким подходом и мышлением Армения не может двигаться вперед. Сегодня Азербайджан является влиятельным государством в регионе. Если Армения не хочет оставаться в экономической блокаде в течение длительного времени, она должна понимать, что Азербайджан не будет ждать еще 30 лет. Она должна определить свою позицию. Мы должны либо начать мирный процесс, либо Азербайджан вынужден будет принимать решения иными способами".