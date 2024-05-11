Президент Азербайджана: Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша

Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша, который в подлинном смысле слова, возрождается.

Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша, который в подлинном смысле слова, возрождается.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".

Подчеркнув, что многие исторические и религиозные памятники в Шуше были полностью разрушены захватчиками в период оккупации, глава государства отметил, что в настоящее время реставрированы четыре мечети, в других мечетях ведутся ремонтно-восстановительные работы.