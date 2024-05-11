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Президент Азербайджана: Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша

Президент Азербайджана: Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша, который в подлинном смысле слова, возрождается.
Внутренняя политика
11 мая 2024 г. 15:01
Президент Азербайджана: Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша

Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша, который в подлинном смысле слова, возрождается.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".

Подчеркнув, что многие исторические и религиозные памятники в Шуше были полностью разрушены захватчиками в период оккупации, глава государства отметил, что в настоящее время реставрированы четыре мечети, в других мечетях ведутся ремонтно-восстановительные работы.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Active efforts underway to restore Shusha's historical image
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Şuşanın tarixi simasının bərpası istiqamətində fəal işlər gedir

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