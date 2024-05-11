В Общине Западного Азербайджана прошло заседание уроженцев района Бёюк Гаракилься

В Общине Западного Азербайджана прошло заседание членов общины района Бёюк Гаракилься.

В Общине Западного Азербайджана прошло заседание членов общины района Бёюк Гаракилься.

Как сообщает Report, на мероприятии минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, погибших в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

На встрече член правления Общины Западного Азербайджана, глава общины района Бёюк Гаракилься, доктор юридических наук, профессор Захид Джафаров говорил о том, как общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу той работы, которая проводится сегодня по вопросу возвращения в Западный Азербайджан, о его заботе и особом внимании к соотечественникам, насильственно изгнанным из родных краев.