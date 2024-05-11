О нас

В Общине Западного Азербайджана прошло заседание уроженцев района Бёюк Гаракилься

В Общине Западного Азербайджана прошло заседание уроженцев района Бёюк Гаракилься В Общине Западного Азербайджана прошло заседание членов общины района Бёюк Гаракилься.
Внутренняя политика
11 мая 2024 г. 11:12
В Общине Западного Азербайджана прошло заседание уроженцев района Бёюк Гаракилься

В Общине Западного Азербайджана прошло заседание членов общины района Бёюк Гаракилься.

Как сообщает Report, на мероприятии минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, погибших в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

На встрече член правления Общины Западного Азербайджана, глава общины района Бёюк Гаракилься, доктор юридических наук, профессор Захид Джафаров говорил о том, как общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу той работы, которая проводится сегодня по вопросу возвращения в Западный Азербайджан, о его заботе и особом внимании к соотечественникам, насильственно изгнанным из родных краев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan İcmasında Böyük Qarakilsə rayonu icmasının iclası keçirilib

Экслюзивные новости

ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi