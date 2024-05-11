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Очередное заседание Координационного штаба состоялось в Ханкенди

Очередное заседание Координационного штаба состоялось в Ханкенди В Ханкенди под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось
Внутренняя политика
11 мая 2024 г. 20:44
Очередное заседание Координационного штаба состоялось в Ханкенди

В Ханкенди под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание Штаба.

Как сообщает Report, по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева участники заседания почтили светлую память великого лидера.

Во вступительной речи руководитель штаба отметил, что великий лидер уделял особое внимание развитию города Ханкенди. Было отмечено, что большинство зданий в Ханкенди, в том числе здание, в котором размещается Специальное представительство президента Азербайджанской Республики, где проходит сегодняшнее заседание, были построены в период руководства Азербайджаном общенационального лидера Гейдара Алиева.

Руководитель штаба довел до сведения участников заседания, что в результате мудрой политики президента Ильхама Алиева, достойного преемника великого лидера Гейдара Алиева, Азербайджан одержал историческую Победу, полностью восстановив территориальную целостность и суверенитет военно-политическими средствами.

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