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Президент: Азербайджан прилагает большие усилия для укрепления исламской солидарности

Президент: Азербайджан прилагает большие усилия для укрепления исламской солидарности Мы осуществляем последовательную деятельность в направлении исламской солидарности. Азербайджан прилагает большие усилия для объединения исламского мира и укрепления исламской солидарности.
Внутренняя политика
11 мая 2024 г. 15:02
Президент: Азербайджан прилагает большие усилия для укрепления исламской солидарности

Мы осуществляем последовательную деятельность в направлении исламской солидарности. Азербайджан прилагает большие усилия для объединения исламского мира и укрепления исламской солидарности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль".

"Тот факт, что город Шуша является культурной столицей исламского мира, даст нам дополнительную возможность донести нашу культуру как до общественности мусульманских стран, так и до мировой общественности", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan is making great efforts to strengthen Islamic solidarity
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi üçün böyük səylər göstərir

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