День Победы в Азербайджане будет отмечаться ежегодно 8 ноября

8-го ноября город Шуша был освобожден от 28-летней армянской оккупации

Администрация президента Азербайджанской Республики распространила информацию.

Как передает Report, в тексте говорится:

"В ответ на последовательные провокации и военную агрессию Армении 27 сентября 2020 года азербайджанский народ поднялся на Отечественную войну, чтобы положить конец почти тридцатилетней оккупационной политике Армении и освободить наши земли от вражеского нашествия. В результате 44-дневных военных действий азербайджанский народ одержал историческую победу, была восстановлена территориальная целостность нашей страны.

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике» от 2 декабря 2020 года в целях увековечения уникальной победы в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 10 ноября в Азербайджане как День Победы.

Наряду с этим, 10 ноября – День памяти основателя Турецкой Республики, великого деятеля, чье имя вписано золотыми буквами в историю тюркского мира Мустафы Кемаля Ататюрка. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев говорил: «Насколько Мустафа Кемаль Ататюрк был дорог и уважаем для вас, он так же дорог и уважаем для азербайджанцев». Искренне любящий Азербайджан Мустафа Кемаль Ататюрк, который сказал: «Радость Азербайджана – наша радость, печаль – наша печаль», занял свое место в сердцах каждого азербайджанца, память о нем с большим уважением чтится и в нашей стране.

Учитывая, что 10 ноября в Турции отмечается День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял решение об изменении даты Дня Победы.

Освобождение 8 ноября дорогого каждому азербайджанцу города Шуша, жемчужины Карабаха от 28-летнего гнета сыграло решающую роль в судьбе войны, привело к тому, что политико-военное руководство противника признало поражение и прекратило военные действия.

Учитывая историческое значение города Шуша и его освобождения от оккупации, этот уникальный День Победы, ставший торжеством боевой стойкости и мощи нашего народа, имеющий исключительное значение с точки зрения дальнейшего развития и престижа нашего государства, будет торжественно отмечаться ежегодно 8 ноября".