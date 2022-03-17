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ЦИК прекратил депутатские полномочия Шахина Сеидзаде

ЦИК прекратил депутатские полномочия Шахина Сеидзаде На сегодняшнем заседании ЦИК было принято решение о прекращении депутатских полномочий депутата Милли Меджлиса шестого созыва Шахина Сеидзаде, передает Report.
Внутренняя политика
17 марта 2022 г. 16:18
ЦИК прекратил депутатские полномочия Шахина Сеидзаде

На сегодняшнем заседании ЦИК было принято решение о прекращении депутатских полномочий депутата Милли Меджлиса шестого созыва Шахина Сеидзаде, передает Report.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова, сообщила, что распоряжением президента 3 марта текущего года Шахин Сеидзаде был назначен председателем правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»: «Согласно пункту 4 части I статьи 89 Конституции, член Милли Меджлиса лишается мандата, если занимает должность в государственных органах».

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