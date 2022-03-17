ЦИК прекратил депутатские полномочия Шахина Сеидзаде

На сегодняшнем заседании ЦИК было принято решение о прекращении депутатских полномочий депутата Милли Меджлиса шестого созыва Шахина Сеидзаде, передает Report.

На сегодняшнем заседании ЦИК было принято решение о прекращении депутатских полномочий депутата Милли Меджлиса шестого созыва Шахина Сеидзаде, передает Report.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова, сообщила, что распоряжением президента 3 марта текущего года Шахин Сеидзаде был назначен председателем правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»: «Согласно пункту 4 части I статьи 89 Конституции, член Милли Меджлиса лишается мандата, если занимает должность в государственных органах».