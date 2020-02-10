ЦИК обнародовал предварительные результаты выборов - СПИСОК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала предварительные результаты парламентских выборов 9 февраля.
Как сообщает Report, информацию о предварительных результатах объявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.
В Нахчыванской Автономной Республике Шарур-Садарекский избирательный округ №1 – Талыбов Васиф Юсиф оглу – 27 712 голосов (94,6%)
Шарурский избирательный округ №2 – Хабиббейли Иса Акпер оглу - 26 583 голосов (86,3%).
Бабек-Кенгерли-Нахчыванский избирательный округ №3 – Мохбалыев Саттар Сулиддин оглу - 24 887 голосов (83,2%).
Город Нахчыван избирательный округ №4 – Ибрагимов Эльдар Рза оглу - 27 158 голосов (84,9%).
Шахбуз-Бабекский избирательный округ №5 – Новрузов Сиявуш Дюньямалы оглу - 16 785 голосов (81,1%).
Джульфа-Бабекский избирательный округ №6 – Гамзаева Ульвия Тапдыг гызы - 16 569 голосов (69,5%).
Ордубад-Джульфинский избирательный округ №7 – Гулмев Джаби Гусейн оглу - 14 255 голосов(63,5%).
В городе Баку Бинагадинский первый избирательный округ №8 – Гулиев Азай Аждар оглу - 5 961 голосов (45,6%).
Бинагадинский второй избирательный округ №9 – Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу – 11 145 голосов (60,3%).
Бинагадинский третий избирательный округ №10 – Мусаев Мадар Алиаскер оглу – 11 142 голосов (64,6%).
Гарадагский избирательный округ №11 – Гусейнов Айдын Насир оглу - 9 563 голосов (59,2%).
Карадаг-Бинагади-Ясамальский избирательный округ №12 – Хасаева Сабина Самед гызы - 6 680 голосов (48,5%).
Хазар-Пираллахинский избирательный округ №13 – Алиев Рауф Асиф оглу – 11 609 голосов (47,5 %).
Хазарский избирательный округ №14 - Мамедов Солтан Теймур оглу - 13 122 голосов (47,2%).
Ясамальский первый избирательный округ №15 – Гулиев Ульви Захид оглу - 1924 голосов (42%).
Ясамальский второй избирательный округ №16 – Гадирли Эркин Тогрул оглу - 2 507 голосов (34,4%).
Наримановский-Низаминский избирательный округ №18 – Мусабеков Расим Насреддин оглу – 8 106 голосов (38,8%).
Наримановский первый избирательный округ №19 – Мамедов Хикмет Баба оглу – 7 384 голосов (43,9%).
Наримановский второй избирательный округ №20 – Алиев Адиль Абыш оглу - 12 621 голосов (60%).
Насиминский первый избирательный округ №21 – Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы – 3 919 голосов (55,6%).
Насиминский второй избирательный округ №22 – Моллазаде Асим Назим оглу - 5 419 голосов (47,3%).
Насими-Сабаильский избирательный округ №23 – 3 979 голосов (45,8%).
Низаминский первый избирательный округ №24 – Нуруллаева Кенуль Орудж гызы – 8 984 голосов (46,1%).
Низаминский второй избирательный округ №25 – Велиева Садагат Сулейман гызы - 10 104 голосов (57,1%).
Сабунчинский первый избирательный округ №26 – Мустафа Фазиль Газанфар оглу – 10 212 голосов (47,6%).
Сабунчинский второй избирательный округ №27 – Салахзаде Алиаббас Галиб оглу – 12 842 голосов (57,6%).
Сабунчинский третий избирательный округ №28 – Гулиев Эльдар Аллахъяр оглу – 9 858 голосов (49,2%).
Сабаильский избирательный округ №29 – Арпадараи Нигяр Джавид гызы – 5 214 голосов (42,3%).
Сураханский первый избирательный округ №30 – Фаталиева Севиндж Хабиби гызы – 8 85 голосов (62,2%).
Сураханский второй избирательный округ №31 – Алиев Этибар Гасым оглу – 5 327 голосов (41,4%).
Сураханский третий избирательный округ №32 – Гасанова Афет Абиль гызы – 9 263 голосов (64,9%).
Хатаинский первый избирательный округ №33 – Мираламов Гусейнбала Фазиль оглу – 3 876 голосов (47,1%).
Хатаинский второй избирательный округ №34 – Забелин Михаил Юрьевич - 6 340 голосов (35,1%).
Хатаинский четвертый избирательный округ №36 – Гасангулиев Гудрат Музаффар оглу - 10 471 голосов (45,4%).
В городе Гянджа Низаминский первый избирательный округ №37 – Керимзаде Пярвин Орхан гызы - 6 795 голосов (42,1%).
Низаминский второй избирательный округ №38 – Гамзаев Нагиф Алашраф оглу – 6 901 голосов (44,9%).
Кяпязский первый избирательный округ №39 – Джафаров Мушфиг Джафар оглу - 9 16 голосов (45,8%).
Кяпязский второй избирательный округ №40 – Гулиев Муса Иса оглу – 7 052 голосов (40%).
Сумгайытский первый избирательный округ №41 – Гусейнова Хиджран Кямран гызы - 1078 голосов (31,5%).
Сумгайытский третий избирательный округ №43 – Гаджиев Эмин Меджид оглу – 3 601 голосов (63,4%).
Абшеронский избирательный округ №45 – Асадов Октай Сабир оглу – 12 523 голосов (67,7%).
Ширванский избирательный округ №46 – Юсифов Илтизам Балаюсуф оглу – 11 666 голосов (49,5%).
Мингячевирский избирательный округ №47 – Мирзазаде Айдын Беюккиши оглу – 1169 голосов (26,8%).
Евлахский избирательный округ №48 – Мамедов Ильхам Кязым оглу - 10 323 голосов (51,3%).
Евлах-Мингячевисркий избирательный округ №49 – Гусейнли Али Мухаммед оглу – 11 819 голосов (59,6%).
Абшерон-Гобустанский избирательный округ №50 – Сеидзаде Шахин Кямиль оглу – 10 212 голосов (44,6%).
Гусарский избирательный округ №51 – Бадамов Азер Джамал оглу – 5 342 голосов (56,6%).
Губинский избирательный округ №52 – Ахмедов Вахид Газымамед оглу – 10 784 голосов (50,6%).
Губа-Гусарский избирательный округ №53 – Рафаилов Анатолий Хаимович – 7 452 голосов (44,1%).
Шабран-Сиязанский избирательный округ №54 – Гурбанов Садиг Хагверди оглу – 11 002 голосов (55,3%)
Хачмазский городской избирательный округ №55 – Салимов Элданиз Адиль оглу - 14 224 голосов (57,9%).
Хачмазский сельский избирательный округ №56 – Микаилова Севиль Алирза гызы - 11 123 голосов (43,8%).
Кюрдамирский избирательный округ №57 – Агазаде Амина Гамид гызы - 10 470 голосов (64,9%).
Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ №58 – Гусенов Рафаэль Баба оглу – 13 444 голосов (51%).
Сальянский избирательный округ №59 – Ахмедова Жаля Фархад гызы – 13 962 голосов (59,7%).
Сальян-Нефтчалинский избирательный округ №60 – Агамалы Фазаил Рагим оглу – 11 363 голосов (49,2%).
Нефтчалинский избирательный округ №61 – Рустамханлы Сабир Худу оглу – 2 824 голосов (21,4%).
Саатлинский избирательный округ №62 – Алекперов Азиз Юсиф оглу - 11 428 голосов (49%).
Сабирабадский первый избирательный округ №63 – Джафаров Кямал Хагани оглу – 11 872 голосов (52,8%).
Сабирабадский второй избирательный округ №64 – Мамедов Рамин Аламшах оглу – 12 688 голосов (54,6%).
Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирский избирательный округ №65 – Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглу - 15 244 голосов (63,2%).
Биласуварский избирательный округ №66 – Магеррамов Бахруз Абдуррахман оглу – 14 274 голосов (52,9%).
Джалилабадский городской избирательный округ №67 – Гасанов мАлик Аваз оглу – 14 310 голосов (65,2%).
Джалилабадский сельский избирательный округ №68 – Насиров Эльман Худам оглу – 11 319 голосов (53,7%).
Джалилабад-Масаллы-Биласуварский избирательный округ №69 – Ибрагимли Фазаил Фехруз оглу – 9 min 549 голосов (51%).
Масаллинский городской избирательный округ №70 – Мамедов Махшур Шахбаз оглу – 13 637 голосов (64,8%).
Масаллинский сельский избирательный округ №71 – Искендеров Анар Джамал оглу – 11 682 голосов (62,7%).
Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ №72 – Гасымлы Муса Джафар оглу – 12 257 голосов (53,9%).
Лянкяранский городской избирательный округ №73 – Гулиев Руфат Атакиши оглу – 9 375 голосов (52,9%).
Лянкяранский сельский избирательный округ №74 – Раджабли Хади Муса оглу – 9 594 голосов (53,1%).
Лянкяран-Масаллинский избирательный округ №75 – Пашазаде Джаваншир Хуммат оглу – 13 541 голосов (61,1%).
Лянкяран-Астаринский избирательный округ №76 – Аскеров Зияфят Аббас оглу – 13 716 голосов (66,1%).
Лерикский избирательный округ№78 – Мамедов ИгбалНариман оглу – 6 592 голосов (50,5%).
Имишлинский избирательный округ №79 – Фарзалиев Мурад Гочу оглу – 2 411 голосов (23,7%).
Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 – Ганизаде Чингиз Ашралы оглу – 9 29 голосов (44,5%).
Бейлаганский избирательный округ №81 – Исмайлов Шахин Эмир оглу – 13 200 голосов (62,7%).
Агджебединский избирательный округ №82 – Рзаев Тахир Муса оглу – 16 227 голосов (61,5%).
Агджебеди-Физулинский избирательный округ №83 – Аббасов Агиль Мухаммед оглу – 14 528 голосов (61, %).
Физулинский избирательный округ №84 – Байрамов Вюгар Ибад оглу – 14 27 голосов (71,2%).
Шемахинский избирательный округ №85 – Джафарова Тамам Шахмамед гызы – 11 284 голосов (48,9%).
Исмаиллинский избирательный округ №86 – Асланов Новрузали Давуд оглу – 10 310 голосов (53,7%).
Агсу- Исмаиллинский избирательный округ №87 – Керимли Тахир Заидага оглу - 11 347 голосов (52,4%).
Гёйчайский избирательный округ №88 – Гаджиев Сабир Кямал оглу - 12 153 голосов (52,5%).
Гёйчай-Агдашский избирательный округ №89 – Эфендиев Мазахир Джавид оглу – 13 685 голосов (63,9%)
Агдашский избирательный округ №90 – Османов Джавид Гамид оглу – 14 538 голосов (68,4%).
Уджарский избирательный округ №91– Гасан Рамиль Сахиб оглу – 9 643 голосов (51,7%).
Зардаб-Уджарский избирательный округ №92 – Алиева Жаля Фазиль гызы – 11 609 голосов (51,9 %).
Бардинский городской избирательный округ №93 – Йылдырым Фатма Видади гызы – 10 309 голосов (56,7%).
Бардинский сельский избирательный округ №94 – Орудж Захид Магеррам оглу – 14 746 голосов (69,6%).
Тертерский избирательный округ №95 – Алыев Сахиб Эйваз оглу – 8 684 голосов (40,3%).
Геранбой-Нафталанский избирательный округ №96 – Мамедов Анар Ильяз оглу – 13 146 голосов (59%).
Геранбой-Агдам Тертерский избирательный округ №97 – Велиев Агалар Исрафил оглу – 15 465 голосов (68,1%).
Шемкирский городской избирательный округ №98 – Гафарова Сахиба Али гызы - 9 642 голосов (52,1%).
Шемкирский сельский избирательный округ №99 – Гасанов Нурлан Урфан оглу – 13 688 голосов (61,3%).
Шемкир-Лашкесанский избирательный округ №100 – Байрамов Кямран Фархад оглу – 13 906 голосов (66,6%).
Гёйгёль-Дашкесанский избирательный округ №101 – Эльшад Мирбашир – 6 733 голосов (54,9%).
Самух-Шемкирский избирательный округ №102 – Сафаров Низами Абдулла оглу – 15 854 голосов (64%).
Гедабекский избирательный округ №103 – Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы – 14 201 голосов (61,4%).
Гедабек-Товузский избирательный округ №104 – Нагиев Арзу Насиб оглу– 14 176 голосов(56,2%).
Товузский избирательный округ №105 – Пашаева Ганира Алескер гызы - 6 751 голосов (69,9%).
Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ №106 – Агаева Ульвия Джаваншир гызы – 5 360 голосов (59%).
Газахский избирательный округ№107 – Сеидов Самед Исмаил оглу – 16 689 голосов (76,1%).
Агстафинский избирательный округ №108 – Джафаров Низами Гулу оглу – 10 511 голосов (53,4%).
Балакенский избирательный округ №109 – Магамалиев Насиб Мухаммед оглу – 15 917 голосов (65,3%).
Загатальский избирательный округ №110 – Мусаев Эльшан амедганифа оглу – 8 528 голосов (48,8%).
Загатала-Балакенский избирательный округ №111 – Алиева Кямиля Алиага гызы – 7 982 голосов (53,9%).
Гахский избирательный округ №112 – Керимли Азер Шамшид огду – 9 918 голосов (52,7%).
Шекинский городской избирательный округ №113 – Искендеров Вюгар Япон оглу– 10 076 голосов (52,9%).
Шекинский сельский первый избирательный округ №114 – Масимли Али Ахмед оглу – 9 418 голосов (67,6%).
Шекинский сельский второй избирательный округ №115 – Фейзиев Джаваншир Эйюб оглу – 12 674 голосов (67,6%).
Габалинский избирательный округ №116 – Гейдаров Фаттах Самед оглу – 18 697 голосов (75,5%).
Огуз-Габалинский избирательный округ №117 – НахчыванлыАгия Хабиби гызы – 16 573 голосов (65,5%).
Агдамский городской избирательный округ №118 – Алиев Бахтияр Хамза оглу – 7 min 984 голосов (62,7%)
Агдамский сельский избирательный округ №119 – Садыгов Бахтияр Юсий оглу - 14 641 голосов (61,1%).
Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120 – Мамедов Джейхун Валех оглу – 3 314 голосов (62,7%).
Лачинский избирательный округ №121– Аббасзаде Махир Тапдыг оглу – 10 885 голосов (63,3%)
Ханкендинский избирательный округ №122 – Гянджалиев Турал Бабашах оглу - 1596 голосов (56,7%).
Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124 – Мамедов Эльман Джамал оглу – 6 384 голосов (58,3 %).
По Хатаинскому третьему избирательному округу №35, Сумгайыт-Хызинскому избирательному округу №44, Сумгайытскому второму избирательному округу №42, Астаринскому избирательному округу №77, Кяльбаджарскому избирательному округу №123 и Зангилан-Губадлинскому избирательному округу №125 победители не уточнены.