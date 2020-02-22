ЦИК Азербайджана примет окончательное решение в связи с выборами в парламент

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на следующей неделе подведет итоги выборов в парламент Азербайджана.

Как сообщает Report, в соответствии со статьей 171.2 Избирательного кодекса, ЦИК должен проверить и подвести итоги выборов не позднее, чем через 20 дней после дня голосования.

Так как внеочередные выборы в Милли Меджлис состоялись 9 февраля, отведенный законом на проверку итогов голосования срок заканчивается 29 февраля.

ЦИК должен составить протокол об общих итогах парламентских выборов и представить соответствующие документы в Конституционный суд для подтверждения результатов выборов.