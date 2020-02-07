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ЦИК Азербайджана ликвидировал кандидатуру еще одного человека

ЦИК Азербайджана ликвидировал кандидатуру еще одного человека

Ликвидирована кандидатура в депутаты Мазахира Сафар оглу Шахвеледова.

Как передает Report, вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сказала, что председатель Исмаиллинского избирательного округа №86 обратился в ЦИК, сообщив о двойном гражданстве Мазахира Сафар оглу Шахвеледова: "Мы провели проверку и информация подтвердилась".

Позже вопрос был вынесен на обсуждение. В результате обсуждений кандидатура Мазахира Сафар оглу Шахвеледова была ликвидирована.

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