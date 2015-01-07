​ЦИК аннулировал результаты голосования еще в одном избирательном участке

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Сегодня прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании рассматривались жалобы, поступившие в ЦИК в связи с муниципальными выборами 23 декабря.

Аннулированы результаты голосования по избирательному участку №4 Масаллинского сельского избирательного округа №71. Жалоба, поступившая от кандидата по 71 избирательному округу Хикмета Ханмамедова в связи с нарушениями избирательных процедур, рассмотрена экспертной группой ЦИК. Кандидат в своей жалобе настаивал, что в избирательных участках № 2, 3, 4, 5, 6, 37 и 38 были правонарушения. После проведенных разбирательств, экспертная группа пришла к выводу, что кроме избирательного участка №4, в остальных участках выборы прошли в соответствии с законом. Таким образом, аннулированы результаты голосования в избирательном участке №4.

Были рассмотрены и другие жалобы, поступившие в комиссию. Однако, часть из них не была удовлетворена, а часть была отклонена, в связи с тем, что обращение было направлено в ЦИК позже установленного законодательством времени.