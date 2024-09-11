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ЦИК аннулировал итоги выборов по пяти участкам из-за нарушений

ЦИК аннулировал итоги выборов по пяти участкам из-за нарушений Центральная избирательная комиссия приняла решения аннулировать результаты голосования в пяти избирательных участках по двум избирательным округам в связи с выявленными нарушениями.
Внутренняя политика
11 сентября 2024 г. 16:36
ЦИК аннулировал итоги выборов по пяти участкам из-за нарушений

Центризбирком Азербайджана принял решение аннулировать итоги голосования на выборах в Милли Меджлис по пяти избирательным участкам в двух избирательных округах.

Как сообщает Report, решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Результаты голосования аннулированы по избирательным участкам №29 и №32 Лянкяранского сельского избирательного округа №78, а также по участкам №2, 14 и 20 Насими-Ясамальского округа №22 в связи с выявленными нарушениями.

Жалобу на нарушения в Лянкяранском сельском избирательном округе №78 подал кандидат в депутаты Азизхан Азизов.

"По итогам разбирательства было установлено, что нарушения имели место на избирательных участках №29 и 39 данного округа. На других участках нарушений зафиксировано не было. В этой связи ЦИК принял решение аннулировать итоги голосования лишь по данным участкам, а не округу в целом", - сказал на заседании член экспертной группы Бахшеиш Аскеров.

В свою очередь по Насими-Ясамальскому избирательному округу №22 жалобу направил кандидат Ильгар Мамедов.

"Жалоба была рассмотрена, были выявлены нарушения на участках №2, 14 и 20. На других участках данного округа нарушений не выявлено. ЦИК принял решение аннулировать результаты по трем избирательным участкам", - сказал член экспертной группы комиссии Тофик Гасанов.

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