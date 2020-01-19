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ЦИК аннулировал решение окружной избирательной комиссии

​ЦИК аннулировал решение окружной избирательной комиссии
© Report

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение Гасанова Рашида Джамшид оглу, выдвинувшего кандидатуру по собственной инициативе от Насиминского избирательного округа №21.

Как передает Report, об этом сообщил член ЦИК Илькин Шахбазов.

И.Шахбазов заявил, что решение окружного избирательного округа не регистрировать кандидатуру Р.Гасанова необоснованно.

По словам И.Шахбазова, в результате проверки с помощью документов было подтверждено, что автомобиль, который, как утверждалось, принадлежит Р.Гасанову, всего лишь находится в его пользовании.

ЦИК отменил решение окружного избирательного округа, и Р.Гасанов был зарегистрирован в качестве кандидата. 

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