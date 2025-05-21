Члены Национальной превентивной группы посетили детский дом №3

Члены Национальной превентивной группы в рамках деятельности Национального превентивного механизма Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) посетили детский дом №3.

Члены Национальной превентивной группы в рамках деятельности Национального превентивного механизма Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) посетили детский дом №3.

Как передает Report, об этом сообщила омбудсмен Азербайджана.

В ходе посещения был проведен осмотр территории учреждения, изучена существующая ситуация и документация, связанная с организацией социальной службы. Для расследования вопросов обращения были проведены индивидуальные беседы с руководством учреждения, сотрудниками и детьми.

В заключение с руководством учреждения были проведены правовые просветительские беседы, даны рекомендации.