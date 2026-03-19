Число заместителей министра труда и соцзащиты Азербайджана увеличено до пяти
Внутренняя политика
- 19 марта, 2026
- 18:14
Количество заместителей главы Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана увеличено.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Положение о Министерстве труда и социальной защиты населения.
Согласно документу, у министра будет пять заместителей вместо четырех. Они назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Азербайджана.
Отметим, что заместители министра выполняют возложенные на них министром обязанности и несут за это персональную ответственность.
