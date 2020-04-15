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Центр Гейдара Алиева выразил солидарность странам ЕС

​Центр Гейдара Алиева выразил солидарность странам ЕС

Здание Центра Гейдара Алиева окрасилось в цвета флага Евросоюза.

Как передает Report, таким образом была выражена солидарность Азербайджана в борьбе с пандемией коронавируса.

Ежедневно на здании Центра Гейдара Алиева, являющемся архитектурным памятником мирового масштаба, под аккомпанемент национальной музыки будет демонстрироваться флаг одного из государств, пострадавшего от вируса. Таким образом Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам, сильно пострадавшим от распространения COVID-19.

Отметим, что до сих пор в знак солидарности продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, Испании, России, Турции, Великобритании, США и Грузии.

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