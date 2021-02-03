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Президент распорядился о создании Сумгайытского суда по тяжким преступлениям

Президент распорядился о создании Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об организации Сумгайытского суда по тяжким преступлениям.
Внутренняя политика
3 февраля 2021 г. 20:57
Президент распорядился о создании Сумгайытского суда по тяжким преступлениям

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об организации Сумгайытского суда по тяжким преступлениям.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в городе Сумгайыт будет организован Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

Судебно-правовому совету было рекомендовано определить территориальную юрисдикцию Сумгайытского суда по тяжким преступлениям.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручается в целях создания необходимых условий для деятельности Сумгайытского суда по тяжким преступлениям принять меры по обеспечению его зданием, оборудованием, связью, транспортом и другими организационно-техническими средствами, обеспечить увеличение общего числа работников судебных аппаратов, чье финансовое обеспечение осуществляется посредством Министерства юстиции Азербайджанской Республики, решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi təşkil olunur

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