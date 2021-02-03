Президент распорядился о создании Сумгайытского суда по тяжким преступлениям

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об организации Сумгайытского суда по тяжким преступлениям.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, в городе Сумгайыт будет организован Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.
Судебно-правовому совету было рекомендовано определить территориальную юрисдикцию Сумгайытского суда по тяжким преступлениям.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручается в целях создания необходимых условий для деятельности Сумгайытского суда по тяжким преступлениям принять меры по обеспечению его зданием, оборудованием, связью, транспортом и другими организационно-техническими средствами, обеспечить увеличение общего числа работников судебных аппаратов, чье финансовое обеспечение осуществляется посредством Министерства юстиции Азербайджанской Республики, решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.