Президент распорядился о создании Сумгайытского суда по тяжким преступлениям

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об организации Сумгайытского суда по тяжким преступлениям.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об организации Сумгайытского суда по тяжким преступлениям.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в городе Сумгайыт будет организован Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

Судебно-правовому совету было рекомендовано определить территориальную юрисдикцию Сумгайытского суда по тяжким преступлениям.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручается в целях создания необходимых условий для деятельности Сумгайытского суда по тяжким преступлениям принять меры по обеспечению его зданием, оборудованием, связью, транспортом и другими организационно-техническими средствами, обеспечить увеличение общего числа работников судебных аппаратов, чье финансовое обеспечение осуществляется посредством Министерства юстиции Азербайджанской Республики, решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.