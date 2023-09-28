Брат шехида: Родители завещали похоронить Джахида рядом с ними

Родители завещали похоронить Джахида рядом с ними.

Родители завещали похоронить Джахида рядом с ними.

Как сообщает Report, об этом сказал Шахадат Нагиев, брат пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Джахида Нагиева, чьи останки были найдены спустя 30 лет в селе Эдилли Ходжавендского района.

По его словам, после возвращения с действительной военной службы брат записался добровольцем на войну: "Джахид всегда был большим патриотом, на первом месте для него всегда была любовь к Родине. Почти 30 лет у нас не было о нем вестей. По словам его боевых товарищей, Джахид подорвался на мине".

Ш.Нагиев отметил, что родители завещали похоронить Джахида, если его останки будут найдены, рядом с ними: "Родители похоронены в Физулинском районе. Мы выполним их завещание и похороним моего брата в Физулинском районе, где он родился".

Отметим, что Нагиев Джахид Шафа оглу родился 26 августа 1969 года в селе Ашагы Сеидахмедбейли Физулинского района. Он пропал без вести в 1993 году в Физулинском районе. Его останки были найдены 30 лет спустя в селе Эдилли Ходжавендского района.