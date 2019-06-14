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Близкие: Большую часть года Халима Алиева проводила в родном Кяляки

Большую часть года Халима Алиева проводила в родном Келеки

Общественность страны располагает незначительной информацией о скончавшейся сегодня в Турции супруге экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея Халиме Алиевой. 

С учетом этого Report предлагает вниманию читателей некоторую информацию о супруге экс-президента. 

Халима Алиева родилась в Нахчыване в 1952 году.

Х.Алиева имела среднее образование, она была домохозяйкой. 

В 1979 году Халима ханум вышла замуж за Абульфаза Эльчибея. У пары двое детей: дочь Чилянай и сын Эртургут. 

Чилянай ханум в браке с председателем Центрального совета "Объединения единого Азербайджана" Агилем Самедбейли. С 2012 года пара проживает в Турции. 

Эртургут Алиев на данный момент работает в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, он не женат.  

По словам близких, в последнее время большую часть года Халима Алиева проводила в родном Кяляки (Нахчыван). Ее похоронят там же. 

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